PF deflagra operação contra desvio de verbas do DNOCS

A operação foi desencadeada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), que detectou os desvios em inspeções realizadas desde janeiro de 2012, quando Neto foi afastado do cargo, acusado de favorecer seu Estado, o Rio Grande do Norte, na celebração de convênios e liberação de recursos. As investigações revelaram que as irregularidades eram generalizadas e envolviam também empresários beneficiados com licitações viciadas. Só no Ceará, sede da operação, houve buscas e apreensões em vinte municípios.

Em entrevista, a delegada Cláudia Braga Leitão, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da PF no Ceará, informou que cerca de 50 pessoas estão envolvidas no esquema, mas a Justiça não concedeu a prisão preventiva de nenhuma delas. Na residência do ex-diretor do DNOCS e em demais alvos foram recolhidos computadores, mídias e grande quantidade de documentos para serem submetidos a análise pericial. Em breve comunicado à imprensa, em Natal, Neto disse que está tranquilo em relação às investigações e disponível para prestar toda colaboração.