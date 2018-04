PF declara foragido deputado que não se apresentou A Polícia Federal já considera foragido o deputado distrital Geraldo Naves (DEM), ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acusado de envolvimento em tentativa de obstruir a Justiça nas investigações do esquema de corrupção do chamado "Mensalão do DEM". Nesta tarde, o jornalista Wellington Moraes, ex-secretário de Comunicação do governo do Distrito Federal, se entregou na Superintendência da PF e já foi recolhido à carceragem, onde ficará à disposição da Justiça.