PF de Florianópolis pára fornecimento de passaporte A Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina divulgou, nesta terça-feira, que irá paralisar o fornecimento de passaportes a partir do dia 18 de abril, devido a falta de cadernetas para a emissão do documento. A PF informou que deixará de receber qualquer pessoa ou documentação com pedidos e protocolos de passaportes, com exceção dos casos que envolvam risco de vida ou viagens internacionais para tratamentos de saúde. O fornecimento de passaportes deve retornar em 7 de maio, mas somente se a Casa da Moeda tiver confeccionado e enviado as cadernetas. Todos os passaportes cujos protocolos deram entrada até o dia 29 de março estão em dia e prontos para serem retirados.