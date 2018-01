PF cumpre mandados no DF na Operação Caixa de Pandora A Polícia Federal cumpriu ontem cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Fernando Gonçalves, relator do inquérito da Operação Caixa de Pandora (esquema de propina envolvendo políticos do Distrito Federal), no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi divulgada hoje pela Polícia Federal, que não revelou os alvos.