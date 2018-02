PF cumpre mandados de busca no RJ no âmbito da Lava Jato A Polícia Federal está cumprindo nesta sexta-feira, 22, no âmbito da Operação Lava Jato, 11 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de condução coercitiva, em sua sexta fase de diligências ostensivas. Todos os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que todos os mandados envolvem pessoas de empresas ligadas ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da estatal.