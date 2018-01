PF cria grupo de delegados para investigar sanguessugas O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, criou um grupo de quatro delegados incumbidos de comandar as investigações dos sanguessugas, um grupo de 15 parlamentares acusados de desviar recursos da União com a compra de ambulâncias superfaturadas, por meio de emendas apresentadas ao Congresso. O grupo será coordenado pelo delegado Tardelli Boaventura, que já vem atuando no caso desde que a operação Sanguessuga, que desmantelou a quadrilha, há cerca de dois meses. Por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), serão abertos 15 inquéritos, um para cada parlamentar acusado de integrar a quadrilha. Como o prazo para a conclusão dos trabalhos é de apenas 30 dias, a direção da PF decidiu reforçar a equipe de delegados que cuida do caso. Também esta semana, a PF começa a ouvir, em Belo Horizonte, depoimentos dos acusados de integrar o valerioduto mineiro, esquema de caixa 2 montado em torno da candidatura do senador Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo estadual, em 1998. Cerca de 80 pessoas serão investigadas sob acusação de ter participado do esquema, que movimentou mais de R$ 40 milhões para a candidatura de Azeredo e de outros candidatos tucanos, no esquema de caixa 2 organizado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza.