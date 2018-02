PF: Corregedoria deu aval para inquérito contra Tuma Jr. A Polícia Federal (PF) informou, em nota divulgada hoje, que o parecer da Corregedoria da corporação em São Paulo, concluído em fevereiro, foi favorável à instauração de inquérito policial para apurar o envolvimento do secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, com o chinês Li Kwok Kwen, o Paulo Li, preso em setembro de 2009 e acusado de contrabandear equipamentos eletrônicos de seu país. As ligações de Tuma Júnior com Paulo Li foram reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo na semana passada.