PF confirma para hoje depoimento de Arruda A Polícia Federal (PF) confirmou o depoimento do ex-governador cassado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), para hoje à tarde. Arruda está preso desde 11 de fevereiro, acusado de obstruir a Justiça e de tentar subornar uma testemunha chave do inquérito que investiga o esquema de corrupção no DF. Até quinta-feira, por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a PF terá que ouvir todos os 42 acusados de envolvimento no chamado "mensalão do DEM".