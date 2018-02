PF combate tráfico de pessoas em obras do Minha Casa A Policia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 15, a Operação Liberdade para coibir o tráfico de pessoas em obras do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo as investigações, trabalhadores de Bangladesh eram recrutados por uma empresa que prestava serviços para uma das empreiteiras do programa do governo federal.