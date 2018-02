PF busca 10 desaparecidos políticos em cemitério de SP Peritos do Instituto Nacional de Criminalística, vinculado à Polícia Federal (PF), iniciaram ontem pesquisa no Cemitério de Vila Formosa, o maior da América Latina, em São Paulo, em busca de sepulturas onde estariam corpos de pelo menos dez desaparecidos políticos no auge da repressão militar. A missão é coordenada pela procuradora da República Eugênia Augusta Fávero.