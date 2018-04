PF apura se vice da Fiesp estaria envolvido em esquema A Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal, aponta para possível envolvimento pessoal do empresário Fernando de Arruda Botelho, um dos sócios do grupo Camargo Corrêa, no suposto esquema de distribuição de dinheiro para partidos políticos apontado pela PF. Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Botelho foi grampeado pela PF discutindo uma aparente confusão com recursos que a empreiteira teria mandado para Brasília. Nesse diálogo aparece o nome de Paulo Skaf, presidente da Fiesp: ?Eu falei com o Paulo Skaf agora e ele falou que não foi feito ainda?, teria afirmado Botelho.