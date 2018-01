PF apura possível crime político na morte de Daniel A Polícia Federal em São Paulo abriu hoje inquérito para investigar ?implicações políticas? no episódio do sequestro e assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). O inquérito será presidido pelo delegado Hermes Rubens Siviero Jr.. Desde sábado, quando o prefeito ainda não havia sido localizado, Siviero está acompanhando o caso. Ele já ouviu o empresário Sergio Gomes da Silva, que estava com Daniel na noite de sexta feira quando houve o ataque dos sequestradores. O inquérito federal também vai apurar a atuação da Frente de Ação Revolucionária Brasileira (Farb), entidade clandestina que teria enviado e-mails com ameaças à parlamentares e prefeitos do PT. A PF vinha acompanhando as primeiras investigações da Polícia Civil de São Paulo, de maneira ?informal?. O ministro da Justiça Aloysio Nunes Ferreira, determinou que a PF abrisse o inquérito com base no artigo 109 da Constituição, que define que crime político é da competência federal. Na terça-feira, a Associação dos Juízes Federais distribuiu nota sustentando que ?há vários indícios que tornam plausível a hipótese de crime político?. Para o presidente da associação, Flávio Dino, ?a atuação da Polícia Federal neste caso é imperativa?.