PF apura desvio de verba federal no interior paulista

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Santa Clara d Oeste, na sede do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e nas residências do coordenador do CRAS no município e da proprietária de uma empresa de assessoria da cidade.

A prefeitura da cidade, por meio do CRAS, estaria desviando recursos vindos do Ministério do Desenvolvimento Social, destinados ao pagamento de cursos e palestras que seriam oferecidos à população. A PF apurou que a prefeitura firmou convênio para receber os recursos, mas alguns cursos e palestras não foram ministrados e, mesmo quando aconteciam, não significavam custos à prefeitura, pois as palestras eram dadas por funcionários da própria prefeitura e em horário de expediente.