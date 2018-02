PF apreende veículos do PAC em Serrita, no PE A Polícia Federal em Pernambuco apreendeu, nesta terça-feira, 12, por suspeita de uso irregular, duas retroescavadeiras e um caminhão caçamba do Programa de Aceleração do crescimento (PAC). As máquinas, cedidas pelo governo federal para ajudar na convivência com a seca - com perfuração de poços e cacimbas e construção de estradas vicinais - estavam sendo utilizadas para a limpeza de um açude na propriedade do secretário de Planejamento do município de Serrita, a 539 quilômetros do Recife, Rodrigo Cecílio. Ele é filho do prefeito Carlos Eurico Cecílio, do PSB.