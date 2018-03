PF apreende remédios desviados em casa de deputado A Polícia Federal apreendeu em Altamira, no sudoeste do Pará, 46 caixas de medicamentos na casa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Juvenil (PMDB). Os remédios têm a marca de diversos laboratórios e servem para o tratamento de diversas doenças. A investigação apurou que eles seriam distribuídos pelo governo estadual no município, mas foram desviados.