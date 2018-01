PF apreende R$ 70 mil em gabinete de deputado de MG A Polícia Federal (PF) de Minas Gerais apreendeu hoje R$ 70 mil no gabinete do deputado Dilzon Melo (PTB), secretário da Assembleia Legislativa do Estado. Dois servidores de seu gabinete são acusados de tráfico de influência em um esquema de fraude em licitações de prefeituras do interior. O parlamentar negou qualquer envolvimento e disse que os R$ 70 mil faziam parte de sua movimentação diária.