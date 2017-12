PF apreende artesanato, e índios bloqueiam estrada em MS Um grupo de quase 300 índios de etnias kaiowás e terena, bloquearam nesta quinta-feira, durante quatro horas, a rodovia BR-262 no Mato Grosso do Sul, como protesto contra ação da Polícia Federal. Na quarta, agentes da PF invadiram o Centro Referencial da Cultura Terena, situado na cidade de Miranda, no Pantanal, e apreenderam todo o artesanato indígena, inclusive arcos e flechas, que estavam expostos para comercialização. As apreensões aconteceram com o desencadeamento da Operação Drake, que visa o combate aos crimes ambientais. Por se tratar de material produzido com subprodutos da fauna e flora nativas, foi apreendido e não há devolução, segundo garantiu a PF. Essa condição revoltou os indígenas que querem os artesanatos de volta.