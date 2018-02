PF apreende armas em casa de irmão de Requião

A PF ainda aguarda os documentos que comprovem a regularização das armas. Eduardo deve ser chamado a depor para explicar a origem do dinheiro - que não foi recolhido, visto que a ordem judicial era apenas para apreender documentos e computadores. No Twitter, Roberto Requião comentou durante toda a quarta-feira: "Não perdoo nem o pecador nem o pecado, confio no meu irmão. Dentro da lei tudo deve ser apurado".

As investigações começaram há cerca de dois anos, após denúncias de exportadores à Receita Federal. Na ação em Paranaguá, na quarta-feira, a PF prendeu oito pessoas acusadas de crimes ligados ao Porto de Paranaguá. Outras duas apresentaram-se no dia seguinte. Seis dos acusados estariam envolvidos em desvio de cargas. Outros quatro, todos presos, são acusados de fraude em licitações, contratações irregulares e pedidos de propina. Nas próximas semanas, 50 pessoas serão chamadas para depor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.