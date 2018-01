PF anuncia acordo com governo e finaliza greve A Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) divulgou nesta quinta-feira um comunicado à imprensa informando que o governo acaba de "reconhecer o acordo feito com a PF em 2006", pelo qual pagará "reajuste de 30%" nos salários da categoria. A nota da ADPF informa também que, com o acordo, os policiais federais administrativos suspenderam a paralisação de 48 horas iniciada nesta quinta. "Em virtude do reconhecimento por parte do governo federal, o calendário de paralisação está suspenso e será submetido às bases", anunciou o presidente da ADPF, delegado Sandro Avelar, de acordo com o texto do comunicado. Ainda de acordo com a nota da ADPF, "o próximo passo da negociação é definir como e quando será paga a segunda parcela da recomposição salarial."