PF-AL: nove cidades estão envolvidas em desvio de verba

Na nota entregue à imprensa, a PF esclarece que em razão da ''Operação Mascutch'' - que é um desdobramento da ''Operação Caeté'' - estão sendo objeto de investigação os seguintes municípios: Belo Monte, Craíbas, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira e Traipu.

"Dos 16 mandados de prisão temporária, 14 foram executados e dois estão pendentes. Como esses dois acusados ainda não se apresentaram, eles são considerados foragidos", segundo a assessoria de imprensa da PF em Alagoas. Foram executados também 28 mandados de busca e apreensão em Maceió e mais treze municípios alagoanos.

Até o momento estão presas 14 pessoas, das quais nove foram detidas até o meio-dia de ontem e quatro se apresentaram espontaneamente na parte da tarde. Hoje, apresentou-se mais uma pessoa na parte da manhã. O delegado André Santos, que é responsável pelo inquérito, continua ouvindo os depoimentos dos acusados.

De acordo com informações da PF, das 14 pessoas presas, dez são mulheres e quatro são homens. Entre as presas está a ex-prefeita de Estrela de Alagoas, Ângela Garrote, que já esteve presa acusada de ter encomendado o assassinato da amante do seu marido, o ex-prefeito de Estrela, Antônio Garrote, já falecido.