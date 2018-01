PF ainda tenta prender operador na 9ª fase da Lava Jato Policiais federais estão a campo tentando cumprir o mandado de prisão contra Mário Frederico Mendonça Goes, investigado na nona etapa da Operação Lava Jato, batizada de "My Way". Com residência no Rio de Janeiro, Goes está foragido desde quinta-feira, 5, quando foi deflagrada a operação.