PF admite erro ao relacionar Cosenza a pagamento A Polícia Federal afirmou nesta quarta-feira que foi um erro ter mencionado o nome do atual diretor de Abastecimento da Petrobras, José Carlos Cosenza, entre os beneficiários do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. "Em relação ao quesito que figurou em alguns interrogatórios, por erro material, constou o nome de Cosenza em relação a eventuais beneficiários de vantagens ilícitas no âmbito da Petrobras", afirmou o delegado da PF responsável pela Lava Jato, Márcio Adriano Anselmo, ao juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sergio Fernando Moro, que cobrou provas do envolvimento de Cosenza no caso.