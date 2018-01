PF adia entrega de relatório da Caixa de Pandora ao STJ A Polícia Federal (PF) adiou para amanhã a entrega ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) do relatório da Operação Caixa de Pandora, que investiga suposto esquema de distribuição de propina a políticos e autoridades do Distrito Federal, incluindo o governador José Roberto Arruda, que se desfiliou do DEM. Previsto para ser entregue ontem, o relatório pede a quebra de sigilo bancário e fiscal de Arruda, parlamentares e secretários do governo, acusados de envolvimento no "mensalão do DEM".