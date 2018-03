PF acha CDs em parede falsa na casa de Daniel Dantas A Polícia Federal começou ontem a analisar os discos rígidos (HDs) e farta quantidade de CDs, DVDs e mídias eletrônicas recolhidos na residência do banqueiro Daniel Valente Dantas e escritórios ligados ao seu grupo, o Opportunity. Investigadores que atuam no caso revelaram que os CDs e DVDs estavam acondicionados em um saco plástico guardado no fundo falso de uma parede do imóvel. A maior parte dos CDs e HDs foi encontrada no apartamento do banqueiro, em Ipanema, no Rio. A PF suspeita que o material contenha toda a trilha da corrupção atribuída à suposta organização criminosa que a Operação Satiagraha desarticulou, incluindo planilhas com dados sobre valores de propinas e nomes de autoridades e políticos que teriam sido beneficiados pelo empresário. A perícia está sendo realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Peritos da Superintendência da PF em São Paulo participam da pesquisa que deve durar de 30 a 60 dias. A análise preliminar do material recolhido pelos agentes da PF aponta a existência de listas com os nomes de supostos beneficiários do esquema de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.