PF abre inquérito até esta 5ª para apurar morte de índia

A Polícia Federal vai abrir até esta quinta-feira, 3, inquérito para apurar a morte da adolescente Jaiya Xavante , na última quarta-feira, no Hospital Universitário de Brasília (HUB). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão. A determinação do Ministério da Justiça para que a Polícia Federal assuma as investigações foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União. Ainda segundo a assessoria, o caso seria de competência da Polícia Civil, como ocorreu em 1997, quando o índio Galdino foi queimado por jovens enquanto dormia em uma parada de ônibus em Brasília. Entretanto, com a determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal vai apurar a morte da índia. Veja também: Funasa diz que não sabe quem acusou tia de matar índia Polícia Federal investigará morte de índia Adolescente xavante morre após sofrer violência sexual O ministro da Justiça, Tarso Genro, já havia anunciado na última sexta-feira que a PF assumiria as investigações sobre o caso. "Vai investigar rigorosamente", adiantou Tarso, na ocasião. O ministro disse ainda que, depois de encerradas as investigações, o processo será encaminhado ao Ministério Público e à Justiça para que "a punição devida e compatível com a barbárie seja dada". A adolescente de 16 anos morreu durante uma cirurgia no HUB. O delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, Antônio José Romeiro, disse que ela sofreu perfuração no órgão genital. Segundo o delegado, o crime aconteceu dentro da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) do Distrito Federal, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A menina tinha lesão neurológica - não falava e se locomovia por meio de cadeira de rodas - e estava em Brasília para tratamento médico desde o dia 28 de maio.