Pezão renova licença por mais 30 dias

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), renovou nesta terça-feira, 26, sua licença médica pelo prazo de mais 30 dias. Pezão está afastado do cargo desde 28 de março para realização de tratamento de um câncer linfático. Na segunda-feira, 25, a assessoria do governador havia informado que não havia previsão de que a licença seria renovada.

De acordo com o governo estadual, o novo período de afastamento foi determinado por orientação da equipe médica que assiste Pezão. No fim da licença, em 26 de maio, ele passará por nova avaliação pelo cardiologista Claudio Domenico e pelo oncologista Daniel Tabak.

Pezão passará pelo terceiro e último ciclo de quimioterapia durante o novo período de licença médica. O governador já foi submetido a outros dois ciclos, o último finalizado no dia 20 de abril e sem necessidade de internação. O peemedebista está em casa, em Piraí, município distante 89 quilômetros do Rio.

Tabak, médico do governador, informou no fim do segundo ciclo de quimioterapia que o tratamento ocorreu "com sucesso, sem qualquer intercorrência significativa". Pezão chegou a ficar 19 dias internado no Hospital Pró-Cardíaco até que fosse diagnosticado com linfoma não-Hodgkin. O vice-governador, Francisco Dornelles (PP), substitui Pezão durante a licença médica.