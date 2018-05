Pezão pedirá R$ 6 bi à União para obras do metrô

Sobre o impasse com o governo paulista, que reivindicou transposição de parte da água do rio Paraíba do Sul, Pezão reiterou a posição do antecessor, Sérgio Cabral (PMDB), e disse que "é impossível" acontecer. "São Paulo tem outras saídas, outros projetos", disse Pezão.

O governador defendeu a rediscussão dos juros das dívidas de Estados e municípios com a União, embora tenha dúvida se este é o melhor momento. "Rever o indexador da dívida é importante para o Brasil. A maior extorsão com Estados e municípios são os juros cobrados para a dívida", afirmou.

Sobre a ocupação pelas Forças Armadas do Complexo ds Maré, amanhã, Pezão disse ter "certeza" que a Garantia de Lei e da Ordem (GLO), que autoriza a ação federal, será estendida além do dia 31 de julho, se for feito um pedido à presidente. O governador afirmou que a ocupação "não é para a Copa, é para libertar a população".