Pezão está sem febre, diz médico

RIO - O governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), acordou sem febre na manhã desta sexta-feira, 29, segundo informações fornecidas pelo seu cardiologista, Cláudio Domênico, ao Estado. Ele foi internado na noite dessa quinta-feira, 28, no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio, com quadro febril. O governador licenciado passa por um tratamento contra um câncer no sistema linfático (linfoma não-Hodgkin).

Pezão, que está afastado do governo desde o dia 28 de março, passou por exames na unidade. Ele havia se licenciado inicialmente por 30 dias, sendo substituído pelo vice, Francisco Dornelles (PP). Na última terça-feira, 26, médicos do governador recomendaram o seu afastamento do cargo por mais 30 dias. No fim de maio, uma nova avaliação médica avaliará se Pezão terá condições de saúde para voltar ao comando do Rio.