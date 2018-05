Pezão é vaiado por estudantes, que poupam Dilma Vaiado por parte dos mil alunos que recebiam diplomas de cursos técnicos, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), fez um discurso de agradecimento à presidente Dilma Rousseff pelas parcerias do governo federal com o Estado e acabou aplaudido pela plateia que esteve no Clube Esportivo Mauá, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.