Pezão diz que vai continuar a investir em segurança

Perguntado se o governo prometeu o que não poderia cumprir para conseguir votos ou se houve falha no planejamento das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o candidato alegou que houve uma migração do crime e afirmou que o governo está "acompanhando o deslocamento da mancha criminal". Pezão voltou a prometer a inauguração de oito UPPs até o fim do ano no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, ocupado pelo Exército desde abril, e afirmou que serão contratados mais 6 mil PMs este ano. Segundo ele, o efetivo total da corporação é hoje de 49 mil, ante 37 mil em 2007.

"Fizemos 38 UPPs, fomos em todas as grandes comunidades e a última é a Maré, onde vamos instalar mais oito UPPS até o fim do ano. Vamos continuar a avançar e, onde a mancha criminal se deslocou, estamos indo, na Baixada, na Mangueirinha, em Niterói. Estamos contratando mais seis mil policiais. Não é fácil, mas a gente mostrou que tem um caminho", declarou o candidato. Quando a repórter insistiu na questão das UPPs e perguntou se o governo prometeu mais do que poderia entregar, Pezão declarou: "O Beltrame (José Mariano Beltrame, secretário de Segurança) teve autonomia para estudar as manchas criminais e achou que era possível. Vou perseguir este caminho."

Perguntado sobre o compromisso firmado junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) de sanear pelo menos 80% da Baía de Guanabara até os Jogos de 2016, que dificilmente será cumprido, segundo análise de ambientalistas, o governador declarou: "Não quero me comprometer com metas. A Baía estará melhor em 2016." Pezão foi o primeiro candidato ao governo do Rio a ser entrevistado ao vivo pelo RJTV.