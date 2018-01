Pezão defende Paes como candidato a presidente O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou há pouco que o seu partido "já passou do momento de lançar candidatura presidencial". A declaração foi feita em sua chegada ao camarote do governo, na Sapucaí, no Rio. "Defendo que o PMDB tenha candidato, acho que time que só fica treinando, não joga", afirmou a jornalistas. Segundo Pezão, há um sentimento sobre essa necessidade "que cresce dentro de toda executiva do partido".