Pezão conclui novo ciclo de quimioterapia e raspa o cabelo

RIO - Um dia depois de iniciar o segundo ciclo de quimioterapia, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), que trata um câncer linfático há um mês, raspou o cabelo. Uma foto feita por sua assessoria de imprensa foi divulgada na terça, 19, mostrando a nova aparência dele. A decisão de raspar os cabelos é comum em pessoas que fazem quimioterapia e é tomada para evitar o desconforto da queda associada ao processo.

Licenciado do governo do Rio e substituído pelo vice, Francisco Dornelles (PP), Pezão está sendo submetido a sessões de quimioterapia desde o dia 25 de março. Começou o segundo ciclo segunda-feira, 18, e finalizou nesta quarta, 20.

De acordo com a equipe do oncologista Daniel Tabak, médico do governador, o tratamento ocorreu “com sucesso, sem qualquer intercorrência significativa”, conforme divulgou o governo do Estado. Pezão encontra-se “em bom estado geral”, com “ótima tolerância ao tratamento”. O terceiro e último ciclo de quimioterapia deve se dar em três semanas.

Histórico. Pezão chegou a ficar 19 dias internado no Hospital Pró-Cardíaco até que saísse o diagnóstico da doença. Pezão tem um linfoma não-Hodgkin, doença curável, que é debelada pela quimioterapia em 70% dos casos. No início de abril, teve uma infecção cutânea no ponto do ombro onde havia sido inserido o cateter usado na quimioterapia, já controlada.

Desde que se iniciou o tratamento, a assessoria de Pezão só divulga informações sobre seu estado de saúde, não sobre questões do governo ou políticas. No domingo, 17, porém, após o término da análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados, Pezão, que sempre se posicionou contrariamente ao afastamento de Dilma, divulgou uma nota em que lamentava o resultado. Ele disse que lamentava "profundamente a decisão, que representa um atraso à democracia do nosso País".