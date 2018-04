Petrópolis assiste à briga de ex-aliados Os 230 mil eleitores de Petrópolis assistem a uma acirrada disputa entre dois ex-aliados. O prefeito Rubens Bomtempo (PSB), que encerra o segundo mandato, escalou o deputado estadual Ronaldo Medeiros (PSB) para enfrentar Paulo Mustrangi (PT), seu ex-secretário e desafeto. Os dois candidatos trocam acusações e se apresentam como o candidato do presidente Lula. O petista deixou a Secretaria de Meio Ambiente no início do ano na expectativa de ser o candidato numa chapa PT-PSB. O prefeito preferiu lançar Medeiros.