Petróleo, futebol e Argentina são destaques em desfile O potencial petrolífero nacional, a seleção feminina de futebol e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foram os destaques do desfile cívico-militar realizado neste domingo em comemoração ao Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios. Os "valores do Brasil" foram o tema do evento. Em referência aos recursos naturais do país, foi apresentada uma alegoria simulando uma torre de exploração de petróleo, cercada de crianças vestidas de petroleiros. Momentos depois, em alusão aos "valores do civismo", uma ala de jovens passou caminhando atrás de uma bandeira da Petrobras. A estatal patrocina o Projeto Jovem Cidadão, do qual esses estudantes fazem parte. Desde que a Petrobras e seus parceiros descobriram petróleo na chamada camada pré-sal, no ano passado, o governo passou a explorar politicamente o assunto. O pré-sal é uma faixa em águas ultraprofundas da costa brasileira, do Espírito Santo a Santa Catarina, que pode conter bilhões de barris de petróleo, colocando o Brasil entre os maiores produtores mundiais da commodity. Uma comissão interministerial estuda o destino que será dado ao petróleo do pré-sal. Integrantes da seleção brasileira feminina de futebol desfilaram na hora em que foram exaltados os "valores do esporte". As jogadores foram muito aplaudidas pela platéia, inclusive pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe conquistou no mês passado a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim. Outro destaque da cerimônia foi a homenagem feita à Argentina. A bandeira do país vizinho foi carregada pelos participantes do desfile em dois momentos. A cortesia teve justificativa. Neste ano, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi a convidada de honra do presidente Lula. Em entrevista a jornalistas, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, destacou a importância da visita. "A presença da presidente da Argentina mostra a integração entre Brasil e Argentina e sul-americana", afirmou. O desfile começou por volta das 9 horas. Cerca de três horas depois, após a apresentação de tropas e equipamentos militares, os dois presidentes deixaram o local. Cristina usou um vestido roxo. Já a primeira dama, Marisa Letícia, vestiu uma camisa verde, saia e chapéu brancos. Estiveram presentes ministros de Estado, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados, respectivamente Gilmar Mendes e Arlindo Chinaglia (PT-SP), além dos comandantes das Forças Armadas e diplomatas estrangeiros. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também participou das comemorações. Segundo o Palácio do Planalto, a infra-estrutura do desfile custou aos cofres públicos 1,6 milhão de reais. Os gastos na promoção dos festejos do ano passado somaram 2,5 milhões de reais. A expectativa do governo era de que 50 mil pessoas fossem à Esplanada dos Ministérios, mas, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o público foi de 35 mil. O governo estuda a possibilidade de transformar o desfile em um evento itinerante, fazendo com que nos próximos anos a principal cerimônia oficial da Semana da Pátria seja realizada em diversas cidades do país. (Reportagem de Fernando Exman; Edição de Taís Fuoco)