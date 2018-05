Petróleo é destaque no desfile da Independência em Brasília O potencial petrolífero do Brasil foi destaque neste domingo no desfile cívico-militar realizado em comemoração ao Dia da Independência. A cerimônia ocorre desde as 9 horas, na Esplanada dos Ministérios. Quando os "valores nacionais" eram o tema do desfile, foi apresentada uma alegoria simulando uma torre de exploração de petróleo, cercada de crianças vestidas de petroleiros. Momentos depois, em alusão aos "valores do civismo", uma ala de jovens passou caminhando atrás de uma bandeira da Petrobras. A estatal patrocina o Projeto Jovem Cidadão, do qual esses estudantes fazem parte. Desde que a Petrobras e seus parceiros descobriram petróleo na chamada camada pré-sal, no ano passado, o governo passou a explorar politicamente o assunto. O pré-sal é uma faixa em águas ultraprofundas da costa brasileira, do Espírito Santo a Santa Catarina, que pode conter bilhões de barris de petróleo, colocando o Brasil entre os maiores produtores mundiais da commodity. Uma comissão interministerial estuda o destino que será dado ao petróleo do pré-sal. Chamaram também a atenção as homenagens à Argentina. A presidente do país vizinho, Cristina Fernández de Kirchner, é a convidada de honra deste ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os integrantes do desfile, as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino foram as mais aplaudidas pela platéia. A equipe ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim. (Reportagem de Fernando Exman)