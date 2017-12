Petroleiros usam criatividade para protestar contra Bush Um grupo de petroleiros realizou um protesto criativo contra a visita do presidente americano, George W. Bush, à Transpetro, em Guarulhos, nesta sexta-feira, 9. Impedidos de ter acesso às instalações, os manifestantes inflaram um balão de três metros do lado de fora do terminal com a frase "Fora, Bush!". De acordo com os responsáveis pelo protesto, é possível avistar o balão da tenda montada pelos organizadores do encontro entre Bush e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agentes americanos, do Exército e da Polícia Federal (PF) realizam policiamento ostensivo no local.