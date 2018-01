Petrobrás poderá pagar R$ 100 milhões por acidente com a P-36 O Ministério Público Federal ajuizou nesta quarta-feira ação civil pública exigindo que a Petrobras pague R$ 100 milhões de indenização por danos que teriam sido causados ao meio ambiente pelo afundamento da plataforma P-36, na Bacia de Campos no litoral norte fluminense, em março de 2001. O procurador da República Yordan Moreira Delgado também requer à Justiça que a empresa seja multada em R$ 1 milhão por ter comprado uma plataforma que tinha gás passando por uma coluna de sustentação. Além disso, o MPF pede a instalação de sensores de gás em todas as plataformas em Campos e apresente um plano de contingência contra derramamentos. Segundo o procurador, relatórios técnicos do Ibama, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) e Agência Nacional de Petróleo (ANP) evidenciaram a responsabilidade da estatal no acidente. "A ineficácia da Petrobras em conter de forma mecânica (com barreiras) a mancha de óleo fez com que ela usasse uma quantidade bastante elevada de dispersante químico que, por si só, é prejudicial ao meio ambiente", diz Yordan na inicial da ação. A P-36 explodiu em 15 de março de 2001, matando 11 trabalhadores. Cinco dias depois, afundou. De acordo com Delgado a Petrobras informou ao Ibama que havia 1.200 metros cúbicos de óleo e 350 metros cúbicos de petróleo armazenados a bordo. Inicialmente, a estatal estimou em 600 mil litros a quantidade de óleo derramada. Depois, reduziu a estimativa para 350 mil litros. Para o procurador, é certo que houve danos ambientais. O procurador pede na ação que, se em seis meses, a contar da condenação, a Petrobras não instalar sensores de gás em todas as plataformas em Campos, a empresa seja multada em R$ 200 mil por dia. Ele pede ainda que o plano de contingência para combate ao derramamento de óleo e petróleo, depois de submetido à aprovação do Ibama e da Feema, seja apresentado pela empresa 90 dias após a sentença, sob pena de multa de R$ 300 mil/dia; e que os R$ 100 milhões sejam pagos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A reportagem contatou a Petrobras para que se pronunciasse sobre a ação judicial. A empresa informou que consultaria o departamento jurídico para avaliar se falaria sobre o caso. Até as 18h, a estatal não dera resposta definitiva.