Petrobras pagou mais US$ 685 mi por melhoria em Pasadena A Petrobras confirmou nesta segunda-feira que, além dos cerca de US$ 1,249 bilhão gastos na aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foram gastos também mais de US$ 685 milhões em "melhorias operacionais, manutenção, paradas programadas e SMS (segurança, meio ambiente e saúde)" no período entre 2006 e 2013. No total, foram gastos cerca de US$ 1,934 bilhão.