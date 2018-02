Petrobras omite valor de contrato com consultoria

?Contratação de publicidade e imprensa não tem licitação, é o que diz a lei?, disse Gabrielli, que não soube informar o valor do contrato, em entrevista concedida ontem no programa "Roda Viva", da TV Cultura. Ele disse não considerar alto o número de funcionários da área de comunicação da companhia, alegando que há funções que vão desde o contato com a imprensa à realização de eventos e ?funções burocráticas?.

A contratação da CDN faz parte do programa de comunicação de crise da Petrobras, criado em 2002 após vazamentos de petróleo e o naufrágio da P-36 e reunido novamente após a aprovação da CPI para investigar contratos da estatal. O grupo é formado por profissionais de comunicação da companhia e executivos de áreas operacionais, com o objetivo de acelerar o fluxo de informações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.