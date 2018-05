Petrobras ofertou US$ 170 mi por estoques de Pasadena A Petrobras ofertou US$ 170 milhões pelos estoques da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), enquanto eles valiam, na mesma época, apenas US$ 6,1 milhões. Os valores são obtidos ao se cruzar um relatório da consultoria BDO Seidman, contratada pela estatal nos EUA para analisar a oportunidade de investimento, com documentos internos da Petrobras.