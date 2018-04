Petrobras nega sobrepreço em obra da Camargo Corrêa

De acordo com a nota, a Petrobras "contratou consórcio liderado pela empresa Camargo Corrêa para obra de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima. Em auditoria, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou indícios de superfaturamento do contrato em questão, determinando a suspensão parcial de pagamento". A Petrobras esclareceu também que "acatou determinação do TCU e suspendeu o pagamento."

A nota informa ainda que a empresa iniciou processo de defesa e contesta as irregularidades apontadas. Segundo a PF, a construção da refinaria foi orçada em R$ 429, 2 milhões. Para a PF, pode ter havido corrupção e superfaturamento no contrato. O Tribunal de Contas da União indica prejuízo de R$ 71,9 milhões ao Tesouro. A auditoria do TCU encontrou 12 indícios de irregularidades na fase de licitação, na contratação do projeto básico e no contrato.

Antonio Claudio Mariz de Oliveira, criminalista que defende a construtora, declarou que aguarda apenas o acesso aos autos da Castelo de Areia ?para se inteirar dos fatos e adotar as providências cabíveis?. Sua primeira medida será o ingresso de pedido de habeas-corpus para tentar revogar os decretos de prisão contra os executivos. ?A empresa tem o máximo interesse em apurar a verdade dos fatos em nome da preservação da sua imagem e da sua história?, afirmou Mariz de Oliveira.