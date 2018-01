Petrobrás não comenta teor do depoimento

O criminalista Mário de Oliveira Filho, que atua na defesa de Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, não foi localizado pelo Estado.

O banco BTG Pactual confirmou os investimentos em blocos de exploração da Petrobrás na África e afirma que a empresa ganhou o processo competitivo porque pagou o maior preço da licitação.

Os gerentes da estatal Ubiratan Clair e André Cordeiro, citados pelo informante, foram procurados pela reportagem, mas não foram localizados.

A assessoria de imprensa do Ministério de Minas e Energia afirmou que o ministro Edison Lobão conhece, mas não a indicou para o cargo José Raimundo Pereira - citado no depoimento do informante como ex-gerente executivo de Marketing e Comercialização da Diretoria de Abastecimento, que teria tentado superfaturar fretamentos de navios em Pasadena.

"Trata-se de técnico da empresa, e, assim, foi escolhido", afirmou a assessoria do Ministério de Minas e Energia.