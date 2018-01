Petrobrás é notificada por 'CVM americana'

São Paulo - A Petrobrás informa que recebeu na sexta-feira, 21, uma notificação (subpoena) da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão com função equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, requerendo documentos relativos a uma investigação da empresa iniciada pelo órgão americano.

A subpoena solicita documentos da companhia que serão enviados após um trabalho conjunto do escritório nacional Trench, Rossi e Watanabe Advogados com o escritório norteamericano Gibson, Dunn & Crutcher, já contratados pela Petrobrás para realizar uma investigação interna independente", informa a estatal em comunicado ao mercado distribuído nesta segunda-feira, 24.