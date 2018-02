Petrobras diz que soube de perguntas pelo site do Senado Em nota à imprensa divulgada na noite desta segunda-feira, 4, a Petrobras afirma, em relação à matéria intitulada "A Grande Farsa", publicada pela revista Veja neste fim de semana, que tomou conhecimento das perguntas centrais que norteiam os trabalhos das CPI e CPMI da Petrobras por meio do site do Senado, nos dias 14 de maio e 02 de junho, respectivamente, quando foram publicados os planos de trabalho dessas comissões. "Nestes (planos de trabalho), além das perguntas centrais, constam também os nomes de possíveis convocados, e a relação dos documentos que servem de base para as investigações", diz a estatal.