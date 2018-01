Petrobras diz que não tem data para divulgar balanço

A estatal esperava o aval da auditoria PricewaterhouseCoopers, que impôs condições para assinar os resultados, entre elas a saída do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, citado nas investigações da Operação Lava Jato, conforme antecipou o Broadcast, serviço da Agência Estado de notícias em tempo real. Machado pediu licença do cargo por 31 dias.

O Broadcast noticiou hoje que a PricewaterhouseCoopers não vai assinar as informações trimestrais do balanço da Petrobras, segundo fontes. Os auditores decidiram esperar a conclusão das investigações que a própria estatal está realizando sobre as denúncias feitas pelo ex-diretor da companhia Paulo Roberto Costa, no acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato. O conselho de administração da Petrobras tem reunião marcada para amanhã, em São Paulo. A pauta seria justamente o balanço da empresa.