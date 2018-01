Petrobras diz que foi informada pela PF de 'erro' A Petrobras foi informada pela Polícia Federal que "houve um erro material" na citação do nome do diretor de Abastecimento da companhia, José Carlos Cosenza, durante depoimentos na Operação Lava Jato. Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, a empresa disse ter sido informada que o delegado Márcio Adriano Anselmo, da Superintendência Regional do Paraná do Departamento de Polícia Federal, enviou hoje ofício ao juiz Sérgio Moro, da 13ª. Vara Criminal Federal no Paraná, reconhecendo o erro.