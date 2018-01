Petrobrás criou empresa de fachada para construir gasoduto bilionário, diz jornal

A Petrobrás criou "empresas de papel" para construir e operar a rede de gasodutos Gasene, informa a edição deste domingo, 4, do jornal O Globo, com base em constatação da Agência Nacional de Petróleo (ANP) reproduzida numa auditoria sigilosa do Tribunal de Contas da União (TCU). Só no trecho entre Cacimbas (ES) e Catu (BA), o custo teria sido de R$ 3,78 bilhões, de acordo com o jornal.

O trecho foi inaugurado em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil e deixou o cargo dias depois para concorrer à Presidência. A reportagem informa que o TCU apontou superfaturamento de 1.800% na obra.

Procurada por O Globo, a Petrobrás disse que "já apresentou esclarecimentos detalhados nos processos de auditoria do TCU no Gasene e aguarda sua manifestação". Já a ANP informou que "só vai se pronunciar depois da publicação do acórdão do TCU".