Petrobras contratou empresa doadora de líder do governo

Os contratos são referentes às obras de um terminal industrial em Barra do Sahy, junto ao estaleiro Jurong, em Aracruz (ES). A Imetame foi anunciada vencedora de duas licitações da estatal para construção de estruturas para plataformas de exploração de petróleo. Um contrato é de US$ 65 milhões e o outro, de US$ 80 milhões.

A Imetame é dirigida pelo empresário Étore Selvatici Cavallieri, que mantém relações de amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por meio da assessoria de comunicação, a Imetame informou que a diretoria administrativa financeira não se manifestaria sobre os contratos com a Petrobras. "Todos os contratos firmados pela empresa com seus clientes são protegidos por cláusulas de sigilo, razão pela qual estamos impossibilitados de prestar quaisquer tipos de informações", disse a assessoria. A Petrobras decidiu não comentar o assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.