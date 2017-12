Petistas tentam acordo em disputa pela liderança na Câmara Os deputados federais do PT reuniram-se nesta quarta-feira para escolher o novo líder da bancada na Câmara, que deve substituir Henrique Fontana (RS). Os candidatos Maurício Rands (PE), Fernando Ferro (PE) e Luiz Sérgio (RJ) estão na disputa e até o início da tarde não haviam chegado a um acordo. Os três parlamentares devem apresentar uma espécie de programa aos colegas de partido. O objetivo da bancada é evitar uma disputa interna na legenda. Por volta do meio-dia, os deputados ainda estavam discutindo a formação das comissões permanentes da Câmara. No início da reunião, o presidente da Casa, Arlindo Chinaglia (SP) agradeceu o apoio dos companheiros de partido à sua campanha pela presidência da Câmara e destacou a importância de manter a unidade da bancada. Ele foi eleito na última quinta-feira, após vencer o candidato da base Aldo Rebelo (PCdoB-SP).