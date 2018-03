Petistas preparam lançamento de Mercadante em SP

O primeiro a declarar formalmente que está fora do páreo para concorrer ao governo paulista foi o prefeito de Osasco, Emidio de Souza, que sacramentou a decisão em um ato organizado na noite de ontem, na capital paulista. Na chegada, disfarçou apontando como motivo de sua saída da disputa o fato de estar sujeito ao prazo de desincompatibilização, no próximo dia 2 de abril. Em seguida, admitiu que o partido entendeu que o melhor caminho seria lançar Mercadante para a vaga.

O evento ajudou a firmar também a ex-prefeita Marta Suplicy como o nome do PT para o Senado. Em viagem ao exterior, ela encaminhou por escrito uma mensagem a Emidio. "Dilma, Mercadante e eu precisamos de pessoas como você à frente das nossas campanhas", afirmou Marta, na carta, dando a receita do palanque que será montado para a candidatura presidencial da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.